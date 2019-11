«Le Fantôme de l’Opéra»: les principales têtes d'affiche sont dévoilées

MONTRÉAL | La soprano française Anne-Marine Suire, le baryton Hugo Laporte et le chanteur Michaël Girard sont les principales têtes d’affiche du spectacle «Le Fantôme de l’Opéra» en français et en version concert, qui se déploiera au Théâtre St-Denis et au Grand Théâtre de Québec en janvier.

Pourtant initialement écrite en français, la pièce mythique n’a jamais été officiellement jouée dans la langue de Molière dans une production d’envergure depuis sa composition en musique par son créateur, Andrew LIoyd Webber, en 1986, d’après l’œuvre originale du romancier français Gaston Leroux. Plus de 140 millions de spectateurs ont applaudi «Le Fantôme de l’Opéra» dans l’une ou l’autre de ses versions à travers le monde au fil du temps.

Dans la mise en scène d’Étienne Cousineau, orchestrée par Spectra Musique, l’Orchestre Azimut et ses 40 musiciens professionnels accompagneront la vingtaine de chanteurs et la dizaine de choristes de cette relecture du «Fantôme de l’Opéra», dont font aussi partie Catherine Sénart, Éric Paulhus, Frédérike Bédard, Étienne Isabel, Sylvain Paré, Lucie St-Martin et plusieurs autres.

Sur scène, les artistes seront costumés, quelques éléments de décor agrémenteront l’espace – comme le fameux lustre emblématique de cette histoire de trio amoureux –, et les interprètes se tiendront sur place, derrière leur micro, pour laisser toute la place aux voix et aux musiques de l’œuvre.

Pour toutes les dates et se procurer des billets, on consulte le theatrestdenis.com ou le grandtheatre.qc.ca.