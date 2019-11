Le PQ réplique au premier ministre de l’Alberta

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, a répliqué au premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, en accusant la province de l’Ouest d’être responsable de sa situation déficitaire.

«Si le premier ministre Kenney cherche quelqu’un à blâmer pour son immense déficit fiscal, il devrait d’abord blâmer le régime fiscal adopté par sa propre province depuis des décennies», peut-on lire dans la missive écrite en anglais et publiée dans les pages du Calgary Herald.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’est attaqué au début du mois aux surplus de quatre milliards dégagés par le gouvernement de Québec en reprochant à la province de profiter des paiements de péréquation obtenus, selon lui, grâce aux revenus du pétrole albertain.

Lors d’un discours à Red Deer, il avait aussi dressé un portrait sombre de l'état de sa province, où l'économie s'est contractée au cours des cinq dernières années, générant un accroissement du taux de criminalité, selon ce qu’il a affirmé.

Ces difficultés ont forcé le gouvernement albertain à faire des choix difficiles, avait-il affirmé.

«Pendant qu'on fait ça, nos amis au Québec ont eu 4 milliards $ en surplus, tout en recevant 13 milliards $ en paiements de péréquation, générés avant tout avec les taxes albertaines», avait-il notamment dénoncé lors de ce long discours.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale, Pascal Bérubé, a soutenu vouloir «rétablir les faits grâce à sa lettre».

Il s’est aussi défendu d’attiser le sentiment d’intolérance des provinces de l’Ouest canadien envers le Québec.

«Le vrai nationaliste, c’est celui qui dit : “moi je défends le Québec en toute circonstance et lorsqu’on nous attaque, on réplique”. Et ça se peut que la réplique soit plus forte que l’attaque initiale», a-t-il déclaré.

Le chef parlementaire du PQ a aussi déploré la faiblesse de la réponse du gouvernement Legault qu’il juge «insuffisante».

«La lettre que Éric Girard (le ministre des Finances du Québec) a envoyée est insuffisante. Si elle avait été assez forte, je n’aurais pas eu besoin d’envoyer la mienne», a-t-il déclaré.

Dans une autre missive en anglais publié dans le Financial Post le 22 novembre dernier, Éric Girard, avait affirmé que le Québec comprend les difficultés actuelles des provinces productrices de pétrole et souhaite leur prospérité.

«Le Québec fait partie de la solution et favorise un dialogue factuel avec les autres provinces», avait-il entre autres souligné après la sortie de Jason Kenney.