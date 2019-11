Le Souper-bénéfice annuel de l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut, sous les parrains d’honneur Christian Jasmin, IGA Famille Jasmin, Éric Marin, du restaurant Milot de Sainte-Adèle, et Hugues Néron, du Sau-Pub Gourmand, et également de Shawbridge-Micro­brasserie et Charcuteries, a recueilli la somme de 25 000 $ pour le mieux-être des aînés de sa vaste MRC.

