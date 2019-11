Legault reproche aux libéraux d’avoir sous-estimé les coûts de Lab-École

Le premier ministre François Legault a défendu la hausse d’investissement dans le projet Lab-École en accusant l’ancien gouvernement libéral d’en avoir sous-estimé les coûts.

« Le projet de Lab-école a été lancé par Sébastien Proulx lorsqu'il était ministre de l'Éducation libéral. Malheureusement, quand on regarde le mandat qui a été donné à Lab-École et les estimés de coût pour les écoles, il y avait une erreur importante, donc les coûts ont été sous-estimés, là, presque du simple au double », a lancé le chef de la Coalition avenir Québec pendant la période de questions.

Lancé en 2017, Lab-École est un organisme fondé par trois personnalités, l’architecte Pierre Thibault, le sportif et conférencier Pierre Lavoie et le cuisinier-entrepreneur Ricardo Larrivée.

Six des sept projets de Lab-École qui ont obtenu le feu vert et dont on connaît les montants ont tous subi des dépassements de coûts importants, a révélé notre Bureau d’enquête. La facture totale du déploiement de ces écoles est déjà passée de 55,6 millions $ à 105,9 millions $.

Aussi, certains projets de Lab-École ont reçu jusqu’à 1,3 million $ pour construire chaque classe de maternelle quatre ans. C’est 13 fois plus que les 100 000 $ par classe évoqués en campagne électorale par la Coalition avenir Québec (CAQ).

Ce qu’a dénoncé le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Pierre Arcand, en accusant le gouvernement de « changer les règles du jeu » en incluant des classes de maternelles 4 ans dans les projets de Lab-École, ce qui aurait fait bondir les coûts.

« À l'origine [...] c'était un projet bien géré, qui devait définir l'école du futur. Avec l'implantation forcée des maternelles quatre ans par la CAQ dans le projet, ce sont maintenant les services aux élèves qui écopent », a-t-il lancé au salon bleu.

La députée du Parti québécois, Véronique Hivon, estime que le PLQ et la CAQ ont une responsabilité partagée pour l’explosion des coûts des Lab-Écoles.

« Est-ce que les libéraux ont lancé ça sans regarder les coûts et ce que ça impliquait? Puis il y a la responsabilité du nouveau gouvernement [...] avec plein d’autorisations données de rehaussements de budgets », a dénoncé la porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière d’éducation.

Tout en se disant en accord avec l’esprit du projet Lab-École, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a contesté l’idée de faire appel à des personnalités publiques pour mettre en place ces nouvelles écoles.

« On n’a jamais trouvé que c’était une manière très sérieuse de faire les choses. Et là on le voit, ça occasionne des coûts importants. On aurait pu réimaginer notre réseau de l’éducation sans procéder comme cela », a fait valoir le député solidaire.