Les coups de cœur de René Turgeon

Dans l’univers du country québécois, René Turgeon est une véritable star. Ce mois-ci, il lance un 14e album en carrière, mais il s’agit de son premier opus de Noël, intitulé Héritage de Noël. C’est entouré de grands noms de la chanson comme Patrick Norman, Mario Pelchat ou encore Maxime Landry qu’il offre des pièces originales tout en revisitant des mélodies traditionnelles. Habitant la ville de Québec, l’artiste qui est aussi entrepreneur d’une compagnie de structures d’acier joue souvent les touristes dans la métropole. Voici ses adresses coup de cœur un peu partout en ville.

Le restaurant favori ?

L’Auberge Saint-Gabriel. Étant passionné d’architecture et de lieux qui ont une histoire, l’Auberge Saint-Gabriel possède selon moi un décor qui fait voyager dans le temps. C’est l’équilibre parfait entre passé et modernité ! J’adore y manger. En entrée, le thon Bluefin du Québec avec salsa verde, fraises, aubergines marinées et coriandre sont un accord parfait ! Pour le repas principal, la côte de bœuf vieillie est vraiment excellente !

L’endroit pour prendre un verre ?

Hurley’s Irish Pub. Il y a une vraie ambiance d’Irish pub avec des propriétaires authentiquement irlandais. L’ambiance et le décor me rappellent vraiment ces petits pubs en Irlande que j’adore. Il y a une belle sélection de bières, dont ma préférée, la IPA O’hara !

L’activité préférée ?

Je suis un grand amoureux de la nature, de pêche, de chasse et de travaux forestiers. J’aime aussi les sports nautiques, l’été, tels que le bateau, le wake surf et la motomarine. En hiver, la motoneige est mon moyen de transport le plus utilisé pour me rendre à mon camp de pêche au nord de Québec. On peut y admirer des paysages vraiment splendides. Pour terminer, en tout temps de l’année, je suis passionné de pilotage et d’aviation, qui demeurent dans mes tops activités préférées.

L’adresse secrète à découvrir ?

Lorsque je vais voir un spectacle au Centre Bell, je m’arrête juste avant au restaurant La Medusa. Je commande toujours leurs plats de cappellini aux fruits de mer ou de tagliatelles au homard avec sauce rosée au cognac. Délicieux ! Sinon, je crois que c’est bien connu, mais je vais dire le Pullman, qui est pour moi l’endroit par excellence pour tout amateur de vins !

L’événement culturel le plus couru ?

J’adore assister au Grand Prix de Montréal. L’adrénaline y est à fond ! Je capote juste à entendre ronronner ces engins puissants ! Le Grand Prix, c’est la rue Crescent, les terrasses et bien du beau monde dans une ambiance festive et chic. C’est quand même suivi mondialement. C’est super pour Montréal de pouvoir accueillir ce genre d’événement pour la visibilité de la ville !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Le multiculturalisme et la belle proximité de l’eau. Je trouve qu’il faut en profiter ! Lorsque je viens à Montréal, c’est aussi pour me baigner dans cette vie culturelle active et découvrir plusieurs épiceries fines et spécialisées.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Mon premier atterrissage en tant que pilote à l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. C’était fou ! Sinon, je dois dire que le premier appartement de ma conjointe sur la rue Beaubien, lors de ses études, me rappelle de bons souvenirs. J’allais la rejoindre tous les week-ends et on découvrait cette magnifique ville. D’ailleurs, la rue Beaubien regorge de petits trésors qui demeurent des incontournables, depuis les années 1940, comme le Cinéma Beaubien et le Bar Chez Roger !