L’urgence de l'Hôpital Santa Cabrini plus occupée que jamais

MONTRÉAL | La saison de la grippe est à nos portes et c'est déjà tout un défi pour les urgences de la région de Montréal. À l'Hôpital Santa Cabrini, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, qui est aussi un centre de traumatologie, l'urgence déborde déjà.

L’urgence de Santa Cabrini reçoit 48 000 visites de patients annuellement. L'an passé, plus de 1300 patients sont arrivés aux urgences avec de grands traumatismes.

Les patients sont pour la plupart âgés. Par exemple, jeudi, Thérèse Archambault, 96 ans, était à l’urgence de Santa Cabrini après avoir fait une chute. Elle a fugué de son centre d'hébergement en pleine nuit.

«Elle a été retrouvée couchée sur le sol, abrillé avec une petite montagne de neige. Et c'est un passant qui a appelé la police. Elle était rendue à 33 degrés de température. Alors, ç'a été in extremis», a expliqué sa fille Lise Archambault.

Mme Archambault serait demeurée sur le sol gelé pendant quatre heures. Elle se souvient de tout. «J'ai essayé de me relever! Je n'étais pas capable!» a raconté la dame.

Pour bien se préparer, le personnel des urgences simule une à deux fois par mois les cas les plus graves en utilisant un mannequin directement dans la salle de trauma.

«C'est une boîte à surprises! Plus on pratique, plus on prend de l'expérience», a dit le Dr Serban Antonescu, urgentologue.

«Quand un patient instable arrive, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde! Alors, c'est sûr qu'on a développé une façon de communiquer aussi, la communication en boucle. Donc, ça permet vraiment de réduire le nombre d'erreurs», a précisé la Dre Geneviève Signori, aussi urgentologue.

La saison de la grippe n'est pas encore arrivée, mais la pression augmente sur les urgences. Mercredi après-midi, le taux d'occupation sur les civières de l’Hôpital Santa Cabrini était de 140 %. Cinquante-quatre civières sont occupées par des patients qui ont fait des chutes ou qui ont différents problèmes de santé.