10 fabuleux voyages à faire en 2020

Du surf en Australie, des safaris en Afrique ou un long séjour en Italie? Selon l’agence de voyages de luxe Virtuoso, ces trois expériences font partie des aventures qui vont susciter un grand engouement en 2020.

La compagnie internationale vient de publier son étude annuelle sur les tendances touristiques, le 2020 Virtuoso Luxe Report, qui est basée sur les observations et analyses de 20 000 conseillers en voyage à travers le monde.

Virtuoso en a tiré une liste de 10 expériences uniques – et luxueuses – qui risquent de se retrouver sur la bucket list des voyageurs dans les mois à venir.

Il faut l’admettre, certains de ces voyages sont absolument hors de prix (voir le point 6!), mais d’autres peuvent s’adapter à différents budgets. Et ils sont tous très tentants.

10 voyages uniques pour 2020, selon Virtuoso:

1. Faire du surf à Sydney

Saviez-vous que le maillot Speedo était né à Bondi Beach, la plus fameuse plage de Sydney? Eh oui! Mais ce n’est pas pour ça que Virtuoso recommande d’y aller. C’est plutôt parce que c’est un lieu iconique de l’Australie – et du monde – pour s’initier au surf ou parfaire sa technique.

2. Découvrir Tokyo pendant les J.O.

En 2020, la mégapole du Japon accueillera les Olympiques d’été. C’est l’excuse parfaite pour s’y rendre et pour découvrir la culture, la gastronomie et les décors impressionnants de cette ville lointaine et de plus en plus «tendance», ainsi que le reste du pays.

3. Assister aux grandes migrations en Tanzanie ou au Kenya

Les grands parcs de ces deux voisins africains sont difficiles à battre quand on parle de safaris animaliers. Surtout au moment des migrations, dit Virtuoso, quand on peut observer non pas des milliers, mais des MILLIONS de zèbres, de gnous et d’antilopes en déplacement.

4. Faire un long séjour en Italie

Parmi les tendances 2020 révélées par le Luxe Report de Virtuoso, il y a la recherche d’authenticité, qui se traduit entre autres par l’envie de vivre comme les «locaux». Pourquoi, donc, ne pas se louer une villa quelque part en Italie pour s’initier à la cuisine, à la langue et à la dolce vita italiennes?

5. Se la couler douce aux Bahamas

Plusieurs îles des Bahamas ont été abîmées par l’ouragan Dorian cet automne. Virtuoso nous invite à aider à la reconstruction en profitant des plages blanches, des eaux translucides et des complexes hôteliers de luxe de ces îles aux allures de paradis tropicaux.

6. Parcourir les lieux les plus mythiques du globe... en jet privé

Virtuoso suggère à ses clients fortunés de faire le tour du monde en jet privé, en s’offrant des escales dans les lieux les plus mythiques du monde: le Taj Mahal, l’île de Pâques, la cité antique de Pétra... Heureusement pour nous, ce sont des lieux que l’on peut découvrir également en prenant un avion «normal» et des transports locaux!

7. Se rendre en Antarctique en croisière d’aventure

Les destinations polaires auront la cote en 2020, selon le rapport de Virtuoso. L’Antarctique est bien sûr le rêve de plusieurs voyageurs. Différentes croisières d’expédition – plutôt simples ou extrêmement luxueuses – permettent de découvrir les icebergs géants, les îles subantarctiques et la faune unique de cet extrême bout du monde.

8. Voguer sur le canal de Panama

Saviez-vous que l’on pouvait faire des croisières sur le canal de Panama, et ainsi passer, en une journée, de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique? Cette expérience unique est une suggestion de Virtuoso pour l’année 2020.

9. Traverser les Rocheuses en train

Autre tendance pointée par l’agence de voyages de luxe pour 2020: le «slow travel» en train. C’est pourquoi le Rocky Mountaineer, ce train panoramique qui traverse les Rocheuses canadiennes entre Vancouver et Lake Louise. Magnifique!

10. Profiter d’une île déserte dans l’archipel des Tonga

Si vous avez envie de déconnecter complètement de votre quotidien, suivez la recommandation de Virtuoso et envolez-vous vers les Tonga. Il s’agit d’un royaume polynésien de plus de 140 îles, dont plusieurs sont désertes. Plages privées et lagons translucides seront au programme.

