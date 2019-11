Quoi penser de la mère de mes enfants?

Ma conjointe et moi avons pris la décision de nous séparer il y a deux ans. Elle m’avait trompé et je ne l’ai pas pris. Malgré cette insulte suprême qu’elle m’avait faite avec une de nos connaissances, sans même sembler en mesurer l’importance, je ne lui ai pas fait de misères pour la séparation et je lui ai accordé, à sa demande, la garde partagée de notre fils.

Mon problème est le suivant : Depuis notre séparation, mon ex-conjointe change régulièrement de chum. Selon les dires de mon fils, elle en a passé six différents en deux ans. Je ne trouve pas ça très sain pour mon garçon, même si celui-ci ne se plaint jamais de ce qui se passe chez sa mère. Il a toujours de bonnes notes à l’école et son caractère n’a pas changé. Mais qu’en est-il de la fameuse notion d’attachement qu’on dit si importante pour les enfants? Ne va-t-il pas finir par en souffrir si elle continue comme ça?

Père inquiet

L’attachement c’est avec vous et votre ex que votre fils le vit. C’est normal d’être inquiet et surtout vigilent, mais vous ne devez pas voir de problème là où il n’y en a pas. Dites-vous aussi que votre fils a probablement cerné l’instabilité de sa mère et sait désormais qu’il n’a pas à attacher plus d’importance qu’il ne faut aux hommes qui se succèdent dans sa vie, dans la mesure où lui n’en vit aucune conséquence.