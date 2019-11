Samedi: des activités gratuites pour les amateurs de généalogie dans six centres d'archives de BAnQ

MONTRÉAL | Six centres d’archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vont accueillir de nombreux curieux, samedi, dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie qui se terminera d’ailleurs cette journée-là.

Les centres d’archives de BAnQ de Gaspé, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay et du Vieux-Montréal seront ainsi ouverts au public de 12 h à 16 h.

Ces ressources accueillent chaque année beaucoup de visiteurs, dont plus de 65 % viennent pour des recherches liées à la généalogie.

«Le Québec est un endroit de rêve pour un passionné de généalogie. Pourquoi? Parce que les archives y sont parmi les plus complètes au monde. En effet, les naissances, décès, mariages et autres y ont été notés avec soin dès les débuts de la colonie et aucune grande guerre n’est venue détruire de précieux documents», a indiqué Claire-Hélène Lengellé, responsable des relations avec les médias à BAnQ.