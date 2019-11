Savoir démasquer ces collègues qui mentent comme ils respirent

Philippe Couture - 37e AVENUE

Certaines personnes sont passées maîtres dans l’art de déformer la vérité et d’empoisonner le climat de travail. La spécialiste du développement organisationnel Annabelle Boyer, auteure de Détecteur de mensonges, propose quelques pistes pour confronter les menteurs.

Tout le monde ment ! Et vous aussi. Du mensonge courtois et banal qu’impose la vie en société (comme répondre que vous allez bien alors qu’il n’en est rien), jusqu’aux mensonges au sujet de vos compétences ou à propos des circonstances d’un conflit avec un collègue, rares sont les employés qui échappent à quelques petits arrangements avec la vérité.

À l’issue d’un parcours atypique combinant sciences, psychologie, génagogie — l’étude des groupes —, analyse des comportements organisationnels et synergologie, ou analyse du non verbal, Annabelle Boyer est devenue l’une des plus grandes spécialistes québécoises du mensonge en milieu de travail. Dans son livre Détecteur de mensonges, elle explique que « l’une des clés est l’observation du corps : un menteur ne sait généralement pas accorder ses propos mensongers à l’ensemble de son langage corporel ».

Autrement dit, les gestes ne suivent pas le discours, « d’une part parce que la personne qui n’a pas réellement vécu ce dont elle parle ne peut pas s’appuyer sur sa mémoire affective et corporelle des événements, et d’autre part parce qu’il y a un délai entre le moment où nos pensées naissent dans l’inconscient et se rendent jusqu’à la conscience. Pendant ce délai, le corps de celui qui dit la vérité est déjà parlant. Le menteur, lui, ne peut qu’imiter pauvrement ce langage corporel. »

Voici donc quelques astuces pour jouer les détecteurs de mensonges.

Cinq conseils

1. Posez des questions auxquelles le menteur ne s’attend pas. Le menteur aura de la difficulté à entrer dans les détails. Il ne pourra pas non plus répondre de manière convaincante à des questions ouvertes. Son langage corporel sera révélateur : souvent trop affirmatif, alors que le corps est plus souple et davantage en position exploratoire lorsque le cerveau fouille dans la mémoire. Prenez des notes chaque fois que vous le rencontrez, et comparez d’une fois à l’autre. La synergologie n’est valable que si on observe les gestes se répéter systématiquement et que si on connaît bien les habitudes verbales et non verbales de la personne.

2. Remarquez le délai de réaction. « Lorsqu’une émotion sincère se développe, il n’y a pas de temps d’attente », indique Annabelle Boyer.

3. Identifiez la direction du regard. Au contraire de la croyance populaire, un regard droit et affirmé n’est pas signe de sincérité. Comme l’indique le mentaliste Fabien Olicart, cité par Annabelle Boyer, « dans une conversation normale, nous décrochons souvent du regard de l’autre ».

4. Discernez le faux sourire. Un sourire sincère entraîne l’apparition de pattes d’oie autour des yeux. De plus, la commissure des lèvres sera remontante et non étirée. « La contraction de ces muscles est dite involontaire. C’est-à-dire qu’elle ne se produit que si la personne ressent réellement l’émotion. »

5. Observez la gestuelle des mains. Une personne qui a l’habitude de gesticuler pourra avoir tendance à en « mettre plus que le client en demande » lorsqu’elle ment. Au contraire, la personne à la gestuelle habituellement discrète pourra soudainement exagérer sa gestuelle ou, à l’inverse, demeurer anormalement immobile.

En plus de cette attention au langage corporel, ne négligez pas l’analyse de la voix et du discours. Il convient de repérer les erreurs de chronologie ou de temps de verbe, d’être attentif aux lapsus ou aux pauses plus fréquentes...