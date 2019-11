Singh joue la carte de la transparence sur la pratique de sa foi

OTTAWA – Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a joué la carte de la transparence pour expliquer que le fait qu’il pratique une religion semble jouer beaucoup plus positivement sur la perception qu’ont les Canadiens de lui, que chez le chef conservateur Andrew Scheer.

«Le contraste, peut-être, est que je suis ouvert avec mes croyances et je réponds directement aux questions [des gens]», a dit M. Singh jeudi.

Il réagissait aux résultats d’un sondage Angus Reid qui indique que l’incidence est «largement divergente» entre M. Singh, de confession sikhe, et M. Scheer, un fervent catholique.

Selon le coup de sonde, 51 % de 1400 Canadiens sondés disent que la foi du chef conservateur a influencé négativement leur opinion générale de lui. Pour M. Singh, la proportion n’est que de 24 %.

Bien au contraire, 27 % des sondés ont indiqué que cela avait eu un effet positif et 49 %, que cela n'en avait eu aucun.

«[M. Scheer] a eu de la difficulté à exprimer ses valeurs et je crois qu’il n’était pas assez clair sur ce que sont ses croyances», a ajouté le chef du NPD.

Les tergiversations de M. Scheer sur la question de l’avortement ont largement nui à son score électoral, selon le constat partagé par bon nombre de ses détracteurs au sein même de sa famille politique.

Boulerice cumule les responsabilités

M. Singh a eu ces propos dans un point de presse où il présentait son cabinet fantôme.

En plus d’être le seul député québécois du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice cumulera les responsabilités. Il conserve son rôle de chef adjoint du parti et deviendra porte-parole sur deux dossiers, le Patrimoine ainsi que le Développement économique du Canada et des régions québécoises.

M. Boulerice, député de Rosemont, donnera la réplique aux ministres libéraux Mélanie Joly et Steven Guilbeault, ex-militant écologiste bien connu.

M. Singh endossera lui-même le rôle de porte-parole pour les Affaires intergouvernementales, les Relations Couronne-Autochtones et les Services aux Autochtones.

Le député de la Colombie-Britannique Peter Julian deviendra leader parlementaire et remplacera ainsi le Québécois Guy Caron, défait le soir du 21 octobre.

Des 14 sièges que détenait le NPD dans la Belle Province, seul celui de M. Boulerice est resté dans le giron du parti.