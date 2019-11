Chef, tout de suite chef

Au Moyen-Âge, lors de fête des fous, une fois par année, les amuseurs montaient sur le trône et les dirigeants en descendaient.

À certains endroits, ce renversement est permanent : l’humoriste a pris le pouvoir non pas pour une seule journée, mais pour vrai.

Ils ont pris au sérieux une démarche que Coluche (en France) et le Parti Rhinocéros, chez nous, ont toujours faite en blaguant.

Vaut mieux être lucide et identifier les nouvelles formes de pouvoirs afin de mieux prévenir dérapages et excès. Or, l’humour professionnel est devenu un réel pouvoir.