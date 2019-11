Des communautés désemparées de perdre leur YMCA

Trois YMCA de Montréal cesseront progressivement leurs activités, au grand dam des communautés qui les fréquentent.

Le YMCA Guy-Favreau cessera toutes ses activités à la fin du mois de décembre prochain en raison du coût des travaux importants qui doivent être effectués. La flambée des coûts dans le domaine de la construction a fait tripler la facture : le montant s'élève maintenant à plus de 1,2 million $, une dépense que le centre ne peut assumer.

À Pointe-Saint-Charles et dans Hochelaga-Maisonneuve, les activités physiques et aquatiques cesseront aussi en décembre. Puis, les activités culturelles seront progressivement relocalisées.

«Je me demande où est-ce que je vais aller, maintenant, pour faire mes activités physiques. Quand on sait à quel point c'est important, surtout pour les aînés, la forme physique...», a déploré une aînée rencontrée par TVA Nouvelles.

Une institution

Plus de 120 000 Québécois, petits et grands, les fréquentent chaque année. Depuis l'annonce de la fermeture partielle ou complète de trois centres à Montréal, on sent beaucoup d'inquiétude, d'incompréhension, mais surtout de tristesse dans les communautés.

Implantés depuis près de 170 ans au Québec, les YMCA (l’acronyme de Young Men’s Christian Association) comblent toutes sortes de besoins.

«C'est un lieu d'appartenance, tant pour les communautés francophones que les communautés anglophones que les nouveaux arrivants. C'est un lien intergénérationnel, a indiqué Karine Triollet, coordinatrice de la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles. On ne peut pas se permettre de perdre un espace comme celui-là.»

«Ma mère vient ici, elle a 92 ans. C'est son seul lien, son seul contact avec d'autres gens», a expliqué une femme, atterrée par la nouvelle.

L'organisation n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. De son côté, Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, déplore ne pas avoir été avisée de ces problèmes financiers plus tôt. Elle se dit préoccupée et a même exigé une rencontre de tous les paliers de gouvernement pour se pencher sur ces fermetures imminentes.