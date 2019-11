Desjardins Capital et Investissement Québec deviennent propriétaires de Ressorts Liberté 

Afin d’éviter l’exode d’un nouveau siège social québécois, Investissement Québec et Desjardins Capital deviennent les actionnaires majoritaires de l’entreprise de Montmagny Ressorts Liberté.

«C’est la conclusion d’un processus de relève qui est commencé depuis 2012. Ce partenariat va nous permettre de poursuivre notre plan de croissance», indique au Journal le directeur général, Mathieu Ouellet.

Les employés ont appris la nouvelle, vendredi. Le montant de la transaction et la répartition des parts n’ont toutefois pas été dévoilés.

C’est le cofondateur Jean Laberge ainsi que le président du conseil d’administration Richard Guimont qui ont vendu leurs parts. Certains membres de la direction actuelle conserveront une participation minoritaire dans le fleuron québécois.

Acquisitions

M. Ouellet assure que ce changement de garde n’aura pas d’impact sur les employés. Il estime que cet accord permettra de conserver le siège social à Montmagny. Il ne cache pas que d’autres joueurs ont démontré de l’intérêt pour acquérir Ressorts Liberté au cours des dernières années.

Avec ses nouveaux partenaires financiers, la direction affirme qu’elle sera en mesure de prendre de l’expansion. «C’est certain qu’on va viser des acquisitions dans le domaine des ressorts. On va regarder du côté de l’Europe et des États-Unis», dit M. Ouellet.

Ressorts Liberté, dont les pièces de haute précision se retrouvent sur un véhicule sur deux à travers le monde, compte 694 travailleurs, dont 452 au siège social à Montmagny. L’entreprise produit aussi des ressorts pour des véhicules hors route.

En plus de ses installations dans la région de la Chaudière-Appalaches, la compagnie fondée en 1986 possède une usine à Toronto, deux au Mexique et une en Chine. Elle a aussi un bureau de vente à Detroit, aux États-Unis.

«Au cours des prochaines années, l’entreprise entend tirer profit de la forte croissance anticipée dans le domaine de la motorisation hybride et consolider sa présence à l’international», a indiqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, ajoutant que cet investissement permettra de conserver des centaines d’emplois au Québec.

Présentement, les deux tiers des produits fabriqués par Ressorts Liberté sont livrés à l’extérieur du Canada.

Selon le gouvernement, ce plan de relève visant à assurer la pérennité de l’entreprise devrait générer pour la province des retombées économiques de près de 16 millions $ sur cinq ans.