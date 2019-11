Drouin confiné au rôle de spectateur

Jonathan Drouin porte encore un plâtre à son poignet gauche. Il restera à l’infirmerie pour encore plusieurs semaines, planifiant un retour seulement à la mi-janvier.

• À lire aussi: Des meneurs silencieux

• À lire aussi: Un départ probable pour Kinkaid

Pour une première fois depuis sa blessure contre les Capitals de Washington, Drouin a fait un brin de jasette avec les journalistes. Le numéro 92 restait calme et souriant, même s’il sait très bien que cette blessure est survenue à un mauvais moment. À l’image de son équipe, le Québécois vivait de bons moments avant de tomber au combat. Il était l’un des moteurs offensifs de l’équipe avec 15 points (7 buts, 8 passes) en 19 matchs.

« C’est décevant, mais ça fait partie du hockey, a rappelé Drouin. Je ne suis pas le premier qui va avoir une blessure et je ne serai pas le dernier. Pour moi, c’est d’avoir un bon état d’esprit et une bonne attitude et continuer à ne pas me perdre mentalement dans tout ça. »

« Chaque match, je me sentais plus en confiance, je bâtissais sur quelque chose que j’amenais à un autre niveau aussi, a-t-il poursuivi. C’est sûr que c’est décevant d’avoir une blessure comme ça à cette période de l’année où l’équipe allait bien et où j’étais en confiance aussi. J’espère que ça va revenir. »

Une malchance

Drouin a également confirmé que sa blessure n’avait aucun lien avec la percutante mise en échec d’Alexander Ovechkin.

« C’est à ma première présence en troisième, a-t-il répliqué. Après la mise en échec d’Ovi, je me suis blessé sur un petit jeu anodin. C’était une malchance. Je suis tombé sur mon poignet et ç’a viré de bord. »

Ensemble

Depuis les pertes de Drouin et de Paul Byron, le CH a subi six revers d’affilée (0-4-2). Drouin regarde donc cette tempête dans un rôle de spectateur.

« Chaque athlète va te le dire, quand tu ne peux pas faire une différence et que tu peux juste attendre et regarder ce qui se passe, c’est dur. En ce moment, je suis frustré de voir ce qui se passe sur la glace et les résultats qu’on a. C’est décevant, c’est “plate”, mais j’essaie d’être positif autour de la glace. On va se sortir de ça tous ensemble. »

« Chaque équipe doit vivre ça. On le vit en ce moment. Il faut trouver une façon de passer à travers ça. Les gars, on est tous ensemble, on n’est pas en train de se pointer du doigt. On est tous dans le même bateau et on va se sortir de ça ensemble. »

Le CH depuis le 16 novembre

0-4-2

16 buts marqués

buts marqués 31 buts accordés

buts accordés 11,8 % en supériorité numérique

en supériorité numérique 73,7 % en infériorité numérique

en infériorité numérique Jeff Petry : -8 en six matchs

: -8 en six matchs Tomas Tatar : -9 en six matchs

: -9 en six matchs Carey Price : 0-4-1 | 5,34 | ,822

Le CH a rappelé le défenseur Gustav Olofsson en fin d’après-midi vendredi. En 20 matchs avec le Rocket de Laval, l’ancien défenseur du Wild du Minnesota a obtenu sept passes.