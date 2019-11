Édifice de Revenu Québec à Saguenay: Québec réclame près de 500 000 $

SAGUENAY | Québec réclame près d'un demi-million de dollars aux architectes et à l'entrepreneur chargés de la construction de l'édifice qui abrite les services de Revenu Québec dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Cette somme représente la valeur des travaux effectués pour corriger différentes problématiques, moins de trois ans après l'inauguration du bâtiment construit au coût de 14,5 millions $.

L'enveloppe extérieure de l'immeuble a fait l'objet de travaux majeurs l'été dernier en raison d'une importante problématique d'infiltration d'eau.

Le coût de ces réparations s’élève précisément à 487 000 $, un montant que la Société québécoise des infrastructures (SQI) réclame à Ardoises Architectures, la firme Lemay, Constructions Technipro et leurs assureurs respectifs pour vice de conception et de construction.

Selon la poursuite déposée au palais de justice de Québec en août dernier et obtenue par TVA Nouvelles, la SQI leur reproche aussi la non-conformité d'un escalier et de l'acoustique de certaines salles de réunion, en plus d'une infiltration d'eau au sous-sol constatée au printemps dernier.

TVA Nouvelles a appris que le montant de la réclamation pourrait toutefois être modifié.

Certaines problématiques alléguées par la société auraient été corrigées avant le dépôt de la poursuite.

Elle doit réévaluer les dommages qui ne sont toujours pas réparés.

En attendant, un juge de la Cour supérieure a récemment accepté de suspendre l'instance jusqu'en février 2020 pour laisser la chance aux parties de s'entendre afin d'ainsi éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires.

Constructions Technipro a déjà connu des difficultés du genre. Des travaux correctifs avaient dû être apportés à la nouvelle caserne de pompiers du secteur Chicoutimi-Nord en 2017 parce que de l'eau s'était accumulée sur la structure en bois.