L’Armada se bute aux Wildcats

Le joueur de centre Alexander Khovanov a inscrit trois points, dont deux buts, vendredi, à Moncton, où il a mené les Wildcats vers une victoire de 8 à 5 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Khovanov a marqué le but d’assurance en milieu de troisième période. Il s’agissait de sa deuxième réussite du match et de sa 19e depuis le début de la saison.

Francis Langlois a réussi le but gagnant tandis que Zachary L’Heureux a conclu sa soirée de travail avec trois points (1 but, 2 aides).

Du côté de l’Armada, Yaroslav Likhachev s’est illustré en touchant la cible à deux reprises, en plus d’obtenir une mention d’aide.

Devant le filet des visiteurs, Émile Samson a connu une dure soirée, lui qui a cédé huit fois sur 43 lancers. Son vis-à-vis, Charles-Antoine Lavallée, a fait face à un total de 23 tirs.

Il s’agit d’une première défaite en cinq matchs pour l’Armada. Quant aux Wildcats, deuxièmes au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), cette victoire est leur quatrième en autant de matchs.

La formation de Blainville-Boisbriand sera de retour en action dès samedi, à Halifax, contre les Mooseheads.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Charlottetown, Thomas Casey a marqué trois buts, dont celui de la victoire en prolongation, pour permettre aux Islanders de l’emporter 4 à 3 contre les Foreurs de Val-d’Or. Casey compte maintenant 10 buts depuis le début de la campagne. Devant le filet des visiteurs, Francesco Lapenna a fait face à un barrage de 50 tirs.

À Baie-Comeau, les Huskies de Rouyn-Noranda ont inscrit quatre buts sans réplique pour filer vers une victoire de 4 à 2 contre le Drakkar. Mathieu Gagnon et Vincent Marleau ont chacun récolté un but et une aide chez les visiteurs. Pour sa part, Zachary Émond a réalisé 35 arrêts devant le filet des Huskies.