Le Québec gratteux

Il n’en fallait pas plus pour que les adversaires politiques de la CAQ et certains observateurs déchirent leur chemise et s’insurgent devant l’ampleur des sommes évoquées. Drôle de société quand même.

On estime alors qu’il est inacceptable que nos enfants évoluent dans des milieux aussi peu stimulants et adaptés, d’autant plus que l’école occupe une place si importante dans leur vie et dans leur développement.