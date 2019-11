Les Alouettes veulent piger chez les champions

Les Alouettes de Montréal auraient demandé la permission aux Blue Bombers de Winnipeg de discuter avec deux membres de leur organisation, et ce, dans le cadre des recherches concernant un nouveau directeur général.

Selon le réseau TSN, il s’agirait du directeur général adjoint Danny McManus et du responsable en chef du repêchage Ryan Rigmaiden. Les deux hommes sont dans l’organisation des champions en titre de la Coupe Grey depuis respectivement six et deux ans.

Ces deux noms s’ajoutent à ceux de Neil McEvoy et Jean-Marc Edme, qui avaient été avancés par le quotidien «The Gazette» un peu plus tôt cette semaine. Le premier est le directeur des opérations football des Lions de la Colombie-Britannique, tandis que le second est le directeur du personnel des joueurs chez le Rouge et Noir d’Ottawa.

Les Alouettes ont congédié leur dernier DG, Kavis Reed, le 14 juillet dernier. Ce dernier avait été renvoyé pour un «manquement de nature administrative» en lien avec le plafond salarial de l’équipe. C’est un comité composé du directeur général adjoint du personnel des joueurs Joe Mack, de l'entraîneur-chef Khari Jones et du directeur des opérations football Patrick Donovan qui avait pris la relève de Reed.

En 2019, la formation montréalaise a maintenu un dossier 10-8, ce qui lui a permis de participer aux éliminatoires pour une première fois depuis la campagne 2014. Elle a cependant baissé pavillon contre les Eskimos d’Edmonton en demi-finale de l’Est.