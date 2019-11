Les fondateurs de Lab-École ont dû avancer de l’argent à Québec

Les états financiers de Lab-École, un organisme à but non lucratif (OBNL), indiquent qu’au 30 juin 2018, cette somme leur avait été remboursée.

Cube création inc. et Go le Grand défi inc., deux entreprises reliées à M. Lavoie, ont ainsi reçu 126 466 $. Une somme de 55 538 $ a aussi été remboursée à l’entreprise de M. Thibault, Atelier Pierre Thibault inc.