Les mots dits du samedi

Le sexe de l’argent

1- « Je ne cherche pas un avantage pécunier », dit-il. Tant mieux puisque le mot « pécunier » n’existe pas ! Boulangers, acrobates, politiciens et autres utilisent les termes inexistants « pécunier » et « pécunière » au lieu du mot « pécuniaire », adjectif signifiant qui a rapport à l’argent ou qui est en argent. Comme « monétaire » dont il est un synonyme, le mot « pécuniaire » est soit masculin (un avantage pécuniaire), soit féminin (une difficulté pécuniaire). Et on ne dit pas : « L’argent, je vous la donnerai », mais « l’argent je vous le donnerai. » L’argent, sale ou propre, est en effet masculin. Et pas de s à argent. Les gouvernements nous prennent tout notre argent et non tous nos argents, ce qui, même sans le pluriel, fait mal.

2- Une société d’état ou une société d’État ? Le mot « état » prend toujours une majuscule lorsqu’il désigne un gouvernement, l’ensemble des différents services d’une nation, une administration publique. Ainsi, on écrira l’État de Washington, l’État-providence, des chefs d’État, un coup d’État, la raison d’État. Une société d’État est une entité appartenant à l’État et fournissant un service commercial d’intérêt général : Hydro-Québec et la SAQ sont des sociétés d’État. Dans les autres sens du terme, « état » porte la minuscule. On écrira : l’état des lieux, l’état-major, une voiture en bon état, etc.

Et celui de la radio

1- « La ou le radio », demande L. Castonguay. Tant comme abréviation de « radiodiffusion » (j’ai entendu cette chanson à la radio) que pour désigner le poste récepteur, le nom « radio » est féminin (j’ai cassé ma radio). « Radio » sert aussi d’abréviation au mot féminin « radiologie ». Exemple : Robin s’est probablement fracturé le tibia ; il faudrait faire une radio de sa jambe. Les mots commençant par « radio » sont masculins, féminins ou épicènes (nom épicène : qui a la même forme aux deux genres). Il existe près de 900 mots commençant par « radio ». À moins que vous insistiez... et encore ! j’éviterai ici d’en dresser la liste complète. On s’en doute, radiologie et radiothérapie sont des noms féminins ; radioréveil et radioreportage commandent des accords au masculin ; tandis qu’on dit un ou une radiothérapeute et une ou un radiologiste. Radio doit se coller au mot qui le suit à moins qu’il y ait choc entre le o (de radio) et les voyelles i, o ou u. Ex. : Simone est radio-oncologue (nom épicène).

2- Non, A. Boucher, le pronom indéfini « personne » n’accepte pas l’adverbe « pas » dans son entourage immédiat. Il peut difficilement vivre sans l’adverbe « ne » et il veut bien côtoyer « jamais » ou « ni », mais pas « pas ». On dit « il n’y a personne » et non « il n’y a pas personne ».

Quelle est la bonne formule ?

1- Ses amies, elle les a laissées tomber ou ses amies, elle les a laissé tomber ?

2- Je ne me rappelle pas du nom de mon voisin ou je ne me rappelle pas le nom de mon voisin.

Les lettres mêlées

SSMMNNICEETA

Définition : Sans délai ; d’ici peu

Réponses

Quelle est la bonne formule ? : 1- Ses amies, elle les a laissées tomber. 2- Je ne me rappelle pas le nom de mon voisin.

Les lettres mêlées : INCESSAMMENT