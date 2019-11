On parle DU match du week-end et de la jeune vedette des Ravens, Lamar Jackson

Cette semaine, on ouvre le balado La Zone payante avec la jeune sensation Lamar Jackson et le duel qui opposera dimanche son équipe à celle des 49ers de San Francisco.

«Je trouve ça complètement farfelu, les comparaisons [avec Michael Vick], dit l'un de nos coanimateurs, Stéphane Cadorette, au début du balado. [...] Vick, à 22 ans, il complétait 55% de ses passes, alors que Jackson, c'est 67% en ce moment! Pour moi, c'est [Jackson] un passeur de meilleure qualité.»

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

On se demande également s'il est temps de montrer la porte de sortie à l’entraîneur Jason Garrett, à la suite de la défaite des Cowboys contre les Bills, jeudi. On y va de nos prédictions de la semaine et on termine l’émission avec la classique Chronique au bar!

13e segment audio 100% fantasy football

Alors que la saison régulière de plusieurs poolers se termine ce week-end, nous vous présentons encore, cette semaine, notre segment 100% fantasy, où l'on vous donne quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! On vous donne le nom de cinq joueurs à faire jouer absolument, cinq joueurs à laisser sur le banc et cinq joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette