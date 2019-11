Un départ probable pour Kinkaid

Claude Julien n’aime jamais partager le choix de son gardien partant à la veille d’un match. Quand l’équipe nage en eaux troubles, il devient généralement encore plus cachottier.

Mais Julien a offert une piste de réponse pour son plan de la fin de semaine avec deux matchs en deux jours contre les Flyers à Montréal et les Bruins à Boston.

« C’est mon plan de l’utiliser en fin de semaine », a répondu l’entraîneur en chef au sujet de Keith Kinkaid.

Julien n’a toutefois pas précisé s’il entendait miser sur Kinkaid pour le duel face aux Flyers ou celui contre les Bruins.

À sa sortie d’un entraînement très optionnel, l’Américain de 30 ans a dit qu’il ne connaissait pas les plans à son sujet.

« On ne m’a rien dit, on verra, a-t-il répliqué. C’est au jour le jour ici. J’ai travaillé fort à l’entraînement. J’espère disputer un match. »

Depuis le début de la saison, Kinkaid a obtenu seulement quatre départs et il est venu une fois en relève à Price lors de la dégelée de 8 à 1 face aux Bruins. L’ancien des Devils n’a rien fait pour gagner la confiance de Julien et de Stéphane Waite avec un dossier de 1-1-2, une moyenne de 4,29 et un taux d’efficacité de ,877.

Dans la marmite

Sur le plan défensif, le CH a rarement aussi mal joué. À ses trois derniers matchs, le Tricolore a accordé 20 buts. C’était la première fois depuis le mois d’octobre 1985 que l’équipe donnait six buts ou plus dans trois matchs d’affilée.

S’il obtient le feu vert face aux Flyers, Kinkaid n’a pas peur de se faire lancer dans la fosse aux lions.

« Ça fait partie de mon travail, a-t-il répliqué. Si ça se produit, je dois donner une chance à l’équipe de gagner. Que ce soit en faisant la différence pour un match ou en changeant le rythme. Carey et moi avons des styles différents. Mon style un peu fou peut peut-être aider. Mais je dois faire mon travail, stopper chaque tir. Si j’accorde un but, je dois tourner la page. Si je joue, je vais tenter du mieux possible d’aider l’équipe. Je travaille fort dans le gymnase, sur la glace. Je suis prêt. »

« Je suis très compétitif, a-t-il continué. Je veux jouer. Je veux donner confiance à l’équipe, prouver qu’elle compte sur deux excellents gardiens. Je travaille avec Steph (Waite). Je veux mettre ça en pratique et aider l’équipe de toutes les façons possibles. »