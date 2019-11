VINdredi : On boit du chablis!

Le couple Isabelle et Denis Pommier s’est installé dans le village de Poinchy en 1990. De deux petits hectares de vignes à l’époque, ils en sont aujourd’hui à un peu plus d’une vingtaine avec de belles cuvées situées sur les premiers crus de Beauroy, Côte de Léchet et Fourchaume. Agriculture bio, vendanges manuelles et peu d’intervention au chai. Il en résulte des vins axés sur la pureté et l’expression du terroir. Tel ce chablis village 2017 au fruité mûr laissant paraître des notes de poire, de citron chaud et de coquillage. Fidèle au profil du millésime, le vin se montre tendu en attaque pour ensuite gagner en amplitude et devenir gourmand. On devine un côté finement salin en finale qui fait saliver. Niveau qualitatif proche d’un premier cru. À boire maintenant tout en sachant qu’il pourra gagner en nuance sur 2 à 3 ans facilement.

Isabelle et Denis Pommier Chablis 2017

33,75 $ Code SAQ – 11890900 – 12,5 % - 2,8 g/l

★★★ ½ $$$

