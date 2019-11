Voici les recours à votre disposition contre la fausse représentation d’un magasin

Élise Thériault, avocate et conseillère juridique chez Option consommateurs, a clarifié quels étaient les recours pour les clients lorsqu’un magasin fait de la fausse représentation.

On apprenait mercredi que le magasin Stokes avait annulé des commandes après avoir offert de trop gros rabais en ligne.

«À partir du moment que vous appuyez sur "envoyer votre commande", le contrat, il est conclu et donc les obligations du commerçant envers vous sont nées. Le commerçant ne peut pas annuler le contrat à moins que ce soit consensuel. Il faut que vous soyez d’accord pour annuler le contrat», a-t-elle expliqué en entrevue avec Geneviève Pettersen, jeudi, à QUB radio.

Le fait d’habiter au Québec protège les consommateurs en ce sens.

«Il est possible que ce soit légal dans d’autres provinces d’annuler les ventes, mais pour le Québec, c’est très clair que non», a affirmé Me Thériault.

ÉCOUTEZ l’entrevue complète avec Élise Thériault, avocate et conseillère juridique chez Option consommateurs, à QUB radio :

Outre les actions collectives, il existe plusieurs solutions. Envoyer une mise en demeure en fait partie et c’est plus simple que l’on pourrait le croire.

«Si vous voulez forcer absolument le commerçant à vous dédommager et à vous livrer votre bien, il faut d’abord lui envoyer une mise en demeure. C’est une lettre par courrier recommandé. Ça coûte une dizaine de dollars. Vous pouvez l’écrire vous-même. Une mise en demeure, vous écrivez une lettre pour dire les faits, ce qui s’est passé, ce que vous demandez et vous donnez un ultimatum entre 10 à 15 jours normalement. Si vous n’avez pas de retour ou s’ils vous répondent non, vous pouvez aller au tribunal des petites créances.»

Pour Me Thériault, tout dépendamment de la commande, cette démarche «peut valoir la peine».

D’autres solutions plus indirectes sont également à la disposition de la population québécoise.

«Vous pouvez porter plainte à l’Office de la protection du consommateur. L’Office, c’est l’organisme du gouvernement qui est chargé de faire appliquer la loi. Eux, ils ne peuvent pas forcer Stokes à vous dédommager ou à vous livrer votre poêle à fondu, mais ça peut résulter en des poursuites pénales et des amendes», a-t-elle indiqué.

«Il y a également le Bureau de la concurrence qui pourrait être impliqué là-dedans parce que ça pourrait être considéré comme une pratique déloyale d’avoir affiché ce prix-là parce qu’il n’y a pas d’éléments d’intention dans la loi. C’est-à-dire que si vous affichez un faux prix, que ce soit volontairement ou pas, ça constitue une représentation trompeuse», a-t-elle ajouté.