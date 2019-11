LINDEMAN, Léo



À Laval, le 27 novembre, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Léo Lindeman, époux de Jeannine Poulin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Dannielle (Charles), Mario (Lysanne) et Ginette, ses petits-enfants Catherine, André, Simon, Karine, Jessica et leurs conjoint(e)s, ses 6 arrière-petits-enfants, son beau-frère Léopold Vachon (Michèle), sa belle-soeur Marie Lindeman, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe:le samedi 7 décembre dès 14h, une cérémonie commémorative y sera célébrée à 16h30.