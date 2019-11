DESORMEAUX, Robert



À Montréal, le 21 novembre dernier, est subitement décédé M. Robert Desormeaux, époux de feu Diane Lacasse.Robert laisse dans le deuil ses enfants Julien, Fabrice, Vincent et Mylène (Sophie) et ses petits-enfants Laurie, Maïliane et Émélian, ses frères Pierre (Lise) et Marc (Carmen), ses belles-soeurs Loren et Ninon, ses parentés Desormeaux et Papineau ainsi que ses fidèles amis.La famille accueillera parents, amis et anciens collègues à la:le samedi 7 décembre de 13h30 à 16h. Un hommage sera rendu à Robert de 16h à 17h, suivi d'un goûter.La famille remercie le personnel de l'hôpital Jean-Talon. S'il vous plaît, n'envoyez pas de fleurs, mais faîtes plutôt un don à la Fondation des maladies du coeur.