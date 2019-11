SEUWIN, René



Avec tristesse, nous vous annonçons le décès paisible de René Seuwin survenu à l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 26 novembre 2019, à l'âge de 65 ans.Il laisse dans le deuil ses frères Bernard (Lydia) et Alain-Michel (Dolores), ses neveux et nièces ainsi que ses proches et amis.À sa demande, aucun service ne sera célébré. En guise de sympathie, un don à Diabète Québec ou à Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada serait apprécié.