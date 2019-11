HUNEAULT, Réjean



À Châteauguay, le 25 novembre 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Réjean Huneault, époux de feu Mme Annette Lévesque. Il était l'époux en premières noces de feu Lorraine Martel et en deuxièmes noces de feu Suzanne Pilon.La famille recevra les condoléances le vendredi, 6 décembre 2019, dès 10h, en l'église Très-Sainte-Trinité (145 av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion). Les funérailles se tiendront le même jour à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Diane), Pierre (Marie), Denis (Maryana), ses petits-enfants : Marie-Joëlle, Virginie (Francis), Alexandra (Jean-François), Valérie (Scott), Mathieu (Julia), Sarah-Maude, Isabelle, Philippe, ses arrière-petits-enfants : Edouard, Lincoln, Zac, ses soeurs Huguette, Thérèse, Louise (Gilles) et son frère Michel (Anne-Marie); ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et ami(e)s.En guise de remerciement, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.