PARENT, Gilles



À Dundee, le mercredi 27 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé Gilles Parent, époux de Claudette Théôret.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Barbara), Diane et Guy, ses 8 petits-enfants, sa soeur Suzanne (Maurice) et son frère Lionel (Louise), son adorable petit chien Gigi ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le vendredi 13 décembre de 11 heures à 13h40 au:RODRIGUE MONTPETIT & FILS INC1580 ROUTE 132, SAINT-ANICET.Les funérailles auront lieu, le vendredi 13 décembre à 14 heures en l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière du même endroit.Des dons à la Société Parkinson du Québec seraient grandement appréciés par la famille. Les messages de sympathie peuvent être transmis au www.rodriguemontpetitfils.comRodrigue Montpetit et Fils Inc.170, rue Châteauguay,Huntingdon, Québec, J0S 1H0.