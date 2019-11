FOUCAULT, Gilles



À Montréal, le 26 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Gilles Foucault.Il laisse dans le deuil son épouse Luce St-Onge et son beau-fils Marc Clabeck, ses frères et sœurs Jacqueline, Gisèle, Roger (Simone), Guy (Liliane), sa belle-soeur Louisette et sa belle-soeur Estelle, ses beaux- frères Jean-Louis (Marielle) et Jacques (Nicole), plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 17h en la chapelle du Complexe.En sa mémoire, passez un moment spécial avec une personne qui vous est chère.