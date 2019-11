LACROIX, Sylvain



À Laval, le 24 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Sylvain Lacroix, époux de Mme Claire Lavallée Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 5 enfants; Claude (Sylvie), Louis, Jean (Lucie), Lucie, France (Karl), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs; Lise, Jean-Paul (Huguette), Céline (Gilles), Normand (Gabrielle), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 11 janvier 2020 entre 9h et 11h30. Les funérailles auront lieu le même jour à 12h30 à l'Église St-Sylvain située au 750 boul. St-Sylvain à Laval.