MÉRETTE, René



Le 23 novembre 2019, à l'âge de 82 ans est décédé René Mérette. Il rejoint sa fille Céline et laisse dans le deuil ses filles Danielle, Josée et Sophie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 3955 Ch. de la Côte De Liesse, St-Laurent, H4N2N6le samedi 7 décembre 2019 de 9h à 12h.