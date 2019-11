MAGNAN, Lucien



À Verdun, le 13 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Lucien Magnan, époux de feu Madeleine Gauthier.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Richard, Lucie, Sue Helene et Manon, ses petits-enfants Mireille, Cindy, Julie, Audrey, Vincent, Maxine, Kim Fay, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Micheline, son frère Jean ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 15h suivi des funérailles à 15h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en sa mémoire.