PAQUETTE (Gratton), Lucia



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 27 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lucia Gratton Paquette, épouse de feu M. Rolland Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Yves, André, Roger, Claude et feu Lise leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que ses amis.La famille accueillera parents et amis le lundi 2 décembre de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 ainsi que le mardi 3 décembre de 9:00 à 10:30 à la:173 BOUL SAINTE-ANNESAINTE-ANNE-DES-PLAINESLes funérailles seront célébrées le mardi 3 décembre à 11:00 à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines.Téléphone : (450) 478-1910Télécopieur : (450) 478-3373info@maisonfunerairegroulx.com