BERGERON, Madeleine



Le 22 novembre 2019, à l'aube de ses 93 ans est décédée Madame Madeleine Bergeron, fille de feu Armand Bergeron et feu Lorenza Mentha.Outre ses parents, elle rejoint le père de ses enfants Monsieur Maurice Vaillancourt, ses soeurs et son frère : Gisèle, Jacqueline et Jacques (Francine), elle laisse dans le deuil son ami de coeur depuis plus de 41 ans Monsieur Michel Arsenault, ses fils Pierre (Pascale) et Luc (Chantal), ses frères André (Louiselle) et Robert (Lise).Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Kilima, Ngaro, Amani, Ariane, Simon (Geneviève), Geneviève, Mathieu (Myriam), Alexandre et Frédérique, ses arrière- petits-enfants Noah, Marie-Élizabeth, Ann-Sofia, Nolan, Alec, Louis, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Les Jardins Urgel Bourgie, 2500 ave. Des Perron, Auteuil, Laval,le vendredi 6 décembre de 19h à 21h ainsi que le samedi 7 décembre à compter de 9h et suivra une liturgie de la Parole à 11h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don À la Société Alzheimer.(formulaires en salon)