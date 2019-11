BLEAU, André



Le vendredi 15 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur André Bleau, époux de madame Marcelle Gingras, fils de monsieur Damien Bleau et madame Irène Benoit, demeurant à Saint-Jean-de-Matha.Monsieur Bleau laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Luc (Isabelle Aube), Martin (Stéphanie St-Jean), Marc-André (Annie Labelle), ses petits-enfants : Justin, Jennifer, Mégane, Océane, Nathaniel, Alexis et Annabelle, son frère Benoit (Jacqueline Théorêt), et sa soeur Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie, en présence des cendres à la:DE SAINT-JEAN-DE-MATHA99, RUE LESSARD, SAINT-JEAN-DE-MATHAle samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la coopérative dès 16h. L'inhumation des cendres à une date ultérieure.Vos condoléances peuvent être transmises via notre site internet au: