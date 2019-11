ARSENAULT, France



À Verdun, le 23 novembre 2019, à l'âge de 61 ans, est décédée Madame France Arsenault, fille de feu Louise Forest et feu Jeffrey Arseneau.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Line et Guylaine (Marc), ses frères Réjean (Dominique), Yves et Denis (Jacinthe), ses neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h suivi des funérailles à 16h au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des fleurs ou un don à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés.