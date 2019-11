DELORME, Laurent



Paisiblement et entouré de sa famille, à la Maison des Soins Palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Laurent Delorme, fils de feu Jacques Delorme (feu Ida Legault) époux de Mme Ginette Gagné, fille de feu Yves Gagné (Anita Lepage), résident Saint-Jean-sur-Richelieu.Outre son épouse il laisse dans le deuil, ses enfants: Pascal (Marie-Claude Legrand) et Éric Delorme (Marilou Brisebois); ses petits- enfants: François-Xavier et Hugo Delorme: ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs: ses cousins et ses cousines, neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les sympathies au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Le samedi 7 décembre 2019 de 13h00 à 16h00, suivi d'un hommage à sa vie à 16h00 au complexe même.En sa mémoire, des dons à la Fondation Société de la recherche sur le Cancer seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du Complexe. Ou en ligne au :Vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web au :