SANTERRE, Albert



À Boucherville, le 25 novembre 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, monsieur Albert Santerre, époux de madame Germaine Ganné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Edith, Jean (Francine) et Luc (Christine), ses petits-enfants Matthieu et Simone, sa soeur Émérentienne et la famille de son épouse.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 décembre 2019 de 9 h à 10 h à la:Une cérémonie suivra à 10h en la chapelle de la résidence funéraire.Un don à la Société canadienne du cancer, la Maison Source Bleue ou Fondation Brain Canada serait apprécié.La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de la Maison Source Bleue.