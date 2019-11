GRATTON, Elise



Mme Élise Gratton est décédée paisiblement à la Cité-de-la-Santé de Laval le 24 novembre à l'âge de 90 ans.Fille de feu Édouard Gratton et de feu Laurence Archambault, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs; Céline (feu Étienne Quarroz), feu Alphonse (Ginette Provencher), Clément (feu Louise Drolet), feu Louise, Marie-Marthe, Émile (Huguette Guillemette) et Georges (Jeannine Constantin) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Religieuse du Bon Pasteur durant 25 ans, (soeur St-Clément-Marie), diplômée des universités de St-Paul et de Montréal, elle pratiqua sa profession de psychoéducatrice à Montréal et à Pierrefonds. Par la suite, elle a accompagné des dizaines de lavallois à titre de psychothérapeute familiale durant plus de 40 ans.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 décembre de 13h30 à 16h30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.La famille souhaite remercier de tout coeur la Dre Anne Moreau, le Dr Sébastien Mubayed et tout le personnel de l'unité de Gériatrie de la Cité-de-la-Santé de Laval pour la qualité de leurs soins.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Cité de la Santé de Laval.(www.fondationcitedelasante.com)