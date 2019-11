CHAMPAGNE, Claude



Le 24 novembre 2019, à l'âge de 88 ans est décédé M. Claude Champagne, époux de feu Mme Cécile Laroche.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Céline), Manon (Guy), Lise (Gaston) et Jean (Candice), ses petits-enfants Marc-André (Josée), Mathieu, Nicolas, Vanessa, Jonathan et Simon, ses arrière-petites-filles Élizabeth, Clémence et Rose, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 décembre 2019 à compter de 9h, suivi d'une liturgie de la Parole à 11h en la chapelle de:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour leurs bons soins prodigués.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à CEDRA (Centre Diagnostic Recherche Alzheimer)éhttps://mocaclinic.ca/fondation/