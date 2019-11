ROY, Manon (Richer)



Le 28 novembre 2019, un coeur aimant a cessé de battre et a enfin trouvé le repos. Nous regretterons toujours les 64 années de joie et d'amour qu'elle nous a procurées et qui déjà, sont du passé.Manon laisse dans le deuil son époux André Roy, ses fils Dominique (Isabelle), Jonathan (Marie-Claude) et David (Susie), ses petits-enfants Alexia, Juliette, Philippe, Ludovic, ses frères et soeurs, ses beaux- frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au:15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, Qc H1A 3X1www.cfdt.cale jeudi 5 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi 6 décembre dès 9h. Les funérailles se tiendront en l'église Ste-Maria-Goretti ce même vendredi à 11h.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.