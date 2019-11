GARGANO, Rocco



À Laval, le 24 novembre 2019, à l’âge de 82 ans est décédé M. Rocco Gargano époux de feu Mme Claudette Patenaude.Il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Marc Benoit) et Alain (Nathalie Lanthier), ses petits-enfants Ariane (Manuel), Annabelle et Jade, ses arrière-petits-enfants Madeline, Romain et Marion, son frère David, sa nièce Anna-Maria, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le dimanche 8 décembre 2019 dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 15h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la fondation de l’Hôpital Ste-Justine seraient appréciés.