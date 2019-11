DESJARDINS, Marie-Anne

(née Devost)



À Montréal, le 25 novembre 2019, à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Marie-Anne Devost épouse de feu M Yvon Desjardins.Elle laisse dans le deuil ses nièces Josée, Suzanne et Francine, ses neveux Denis et Gaëtan, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe:Le samedi 7 décembre 2019 dès 14h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h.