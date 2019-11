L'ABBÉ, Léonard



Natif de Cap d'Espoir (Gaspésie) est décédé dans la dignité, le 25 novembre, Léonard L'Abbé, à l'âge de 95 ans et 4 mois. Il est le dernier d'une fratrie de neuf enfants.L'ont précédé, Stella (Arbour), Alexandre, Alvina (Robidoux), Ferdinand, William, Henri, Horace et Gilbert. Il laisse dans le deuil sa fille Micheline (Raymond), son fils Jacques (Marielle), ses petites-filles Geneviève, Fannie (Benoit) et son amie de coeur Lise.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie funéraire et l'inhumation se fera ultérieurement dans l'intimité. La famille tient à rendre un hommage particulier au personnel du 4e étage de l'Hôpital Fleury.En sa mémoire, des dons peuvent être acheminés à la fondation de l'Hôpital Fleury.