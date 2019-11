REMON, Alfred



À Pointe-aux-Trembles, le 25 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Alfred Remon, originaire de Gaspésie, fils de feu Thomas Remon et Marie-Ange Bernatchez.Il laisse dans le deuil son épouse chérie Irène Cormier, mariés et amoureux depuis 60 ans, ses filles bien-aimées Carole (Yves), Danielle (Lionel), France (feu Denis) et Elaine (Jocelyn), ses six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 7 décembre à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu en chapelle à 19h.Si vous le souhaitez, la famille vous invite à apporter une rose de la couleur de votre choix au salon.