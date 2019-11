DUBÉ, Lise née Vallée



De Chambly, le 27 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lise Vallée, épouse de M. Raynald Dubé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Éric Nadeau) et Manon, ses petits- enfants: Émilie (Nicolas Duval), Arthur et Léon, son arrière-petite-fille Géraldine, son frère et ses soeurs, Lisette (Roch), Carmen, Nicole (Gilles), Armande (André), Gérald (France), Rita, Marlène et Diane, plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au salon :Le samedi 7 décembre 2019, de 11h à 14h, suivi de la liturgie en la salle commémorative du complexe à 14h. La famille désire remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu pour les bons soins et le grand respect envers la famille.