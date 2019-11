PIETTE, Andrée



À Montréal, le lundi 25 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 81 ans, Andrée Piette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Éric (Mary-Joyce), Benoit (Eveline) et Marie-Hélène (Jesse) ainsi que leur père Florian, ses petits-enfants Élisabeth, Justin et Rosemarie, Hugo, Catherine et Léa, Zachary et Liam, sa soeur Louise ainsi que ses neveux et nièces Josée (Gilles), Daniel (Cristobal), Isabelle et Pascal (Isabelle), ses petits-neveux et petites-nièces Maude, Mathieu, Emmi et Cécilia, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.