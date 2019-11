LANTHIER, Gérard



De Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, le 6 novembre, est décédé paisiblement le Dr Gérard Lanthier, 92 ans, entouré de son épouse Denise Provost, sa fille Christine Lanthier (Bernard Keyser), son fils Michel Lanthier (Michelle Grenier), ses petits-enfants Mathieu Keyser, Marie-Cendrine Keyser, Marc-Olivier Lanthier et sa belle-soeur Micheline Provost.Il laisse aussi dans le deuil son frère Hugues Lanthier, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Il a été chiropraticien pendant 61 ans. Il a été Président de L'ouest Commerciale et Professionnel de 1960 - 1963.